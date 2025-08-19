Женя Галич відреагував на гейт в його бік через критику треку "Смарагдове небо"

Женя Галич і DREVO

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич уперше прокоментував хвилю критики після різких слів на адресу хіта DREVO «Смарагдове небо».

Артист у коментарі OBOZ.UA зізнався, що під час інтерв’ю для шоу «Критиканти» висловив власну думку щодо того, якою має бути сучасна українська музика і не хотів образити молодого виконавця.

«Бачу, що мої слова викликали дискусію, але коментар не стосувався конкретно DREVO. Формат шоу передбачає особисту оцінку пісні. Приспів «Смарагдове небо» яскравий і запам’ятовується. Але я завжди дивлюся на пісню цілісно. Я не мав негативних думок щодо DREVO. Навпаки, поважаю кожного, хто створює українську музику. Перепрошую, якщо я когось образив», — пояснив Галич.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Музикант наголосив, що закликає артистів працювати над якісними, глибокими композиціями, а не зводити все лише до одного ефектного хуку.

Конфлікт між Женею Галичем та DREVO: що відомо

Раніше коментар Жені Галича про трек DREVO викликав справжній скандал. У розмові з музичним оглядачем Максимом Нагорняком співак заявив, що пісня «крім приспіву — г*вно». Саме після цього в Мережі здійнялася хвиля гейту, а до обговорення долучилася й Тіна Кароль.

У своєму Telegram-каналі співачка розкритикувала Галича за некоректні висловлювання та стала на бік молодого артиста.

«Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість — робіть своє», — зазначила співачка.