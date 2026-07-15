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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1991
Час на прочитання
2 хв

Женя Галич вперше розкрив причину, чому його списали зі служби в ЗСУ: "Я в статусі ветерана"

Артист розповів, чим зараз займається.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Фронтмен гурту O.Torvald відомий співак Женя Галич вперше пояснив, через що його списали зі служби в ЗСУ.

Ще на початку повномасштабної війни артист приєднався до війська. Проте зараз виконавець перебуває в статусі ветерана, про що він повідомив на проєкті «Наодинці з Гламуром». Однак Женя Галич й надалі допомагає військовим, працюючи в громадській організації та ветеранському просторі.

«Я зараз вже перебуваю в статусі ветерана, багато працюю разом зі своїми побратимами в громадській організації "Ветерани-добровольці" і у ветеранському просторі, ми опікуємося справами ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин, які потребують допомоги у цивільному житті. Тримаємося гуртом тут тепер», — говорить артист Анні Севастьяновій.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич також озвучив причину, чому його все ж таки списали з війська. За словами співака, це рішення було спричинене станом здоров’я. Після останнього бойового завдання артист потрапив до лікарні, де тривалий час лікувався. Після реабілітації Женя Галич проходив додаткові обстеження, після яких його й списали.

«На жаль, я звільнився за станом здоров’я. Так вже вийшло, що після наших останніх виїздів я не зміг брати активну участь у бойових діях і провів достатню кількість часу в шпиталі, це було майже чотири місяці. Після дев’яти місяців обстежень мене було списано», — пояснив співак.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Ращук розповідав про зміни у своїй службі. Артист перевівся з піхоти у штаб і розкрив, як йому це вдалося.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1991
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