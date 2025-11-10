ТСН у соціальних мережах

Женя Галич виїхав за кордон і похизувався відпочинком у казковому місці Португалії

Артист з гуртом O.Torvald готується до благодійного туру.

Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич показався за кордоном.

Виконавець в Instagram опублікував серію фото з Португалії. На кадрах Женя постає в оточенні гір і мальовничих краєвидів. Крім підйому у гори, артист також опублікував світлину з голим торсом з пляжу. У підписі він зазначив, що відвідав Мадейру.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Перед тим зірка побував у Мілані. До італійського містечка Гашлич прибув як амбасадор одного з автомобільних брендів. Власне, через це він мав змогу побувати на виставці нових мотоциклів і водночас зустрітися зі знаменитостями зі світу спорту.

Допис Жені Галича / © instagram.com/jenia_galich

Допис Жені Галича / © instagram.com/jenia_galich

Та, вочевидь, виїзд за кордон Галича спричинене його європейським акустичним туром, який незабаром розпочнеться. За словами гурту O.Torvald, частину коштів з придбаних квитків вони перекажуть на потреби українського війська. У коментарях артисту написали чимало теплих слів:

  • Фото казкові. Ви щасливчик і молодець, що побували на такому відпочинку для душі

  • Женю, неймовірно красиво!

  • Дуже гарно. Місце, з мого списку must visit

Нагадаємо, нещодавно акторка Анджеліна Джолі заінтригувала своїм третім візитом до України. Зірка Голлівуду зробила неоднозначну заяву в одному з українських пабів на території Вінниці.

