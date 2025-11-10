- Дата публікації
Женя Галич виїхав за кордон і похизувався відпочинком у казковому місці Португалії
Артист з гуртом O.Torvald готується до благодійного туру.
Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич показався за кордоном.
Виконавець в Instagram опублікував серію фото з Португалії. На кадрах Женя постає в оточенні гір і мальовничих краєвидів. Крім підйому у гори, артист також опублікував світлину з голим торсом з пляжу. У підписі він зазначив, що відвідав Мадейру.
Перед тим зірка побував у Мілані. До італійського містечка Гашлич прибув як амбасадор одного з автомобільних брендів. Власне, через це він мав змогу побувати на виставці нових мотоциклів і водночас зустрітися зі знаменитостями зі світу спорту.
Та, вочевидь, виїзд за кордон Галича спричинене його європейським акустичним туром, який незабаром розпочнеться. За словами гурту O.Torvald, частину коштів з придбаних квитків вони перекажуть на потреби українського війська. У коментарях артисту написали чимало теплих слів:
Фото казкові. Ви щасливчик і молодець, що побували на такому відпочинку для душі
Женю, неймовірно красиво!
Дуже гарно. Місце, з мого списку must visit
