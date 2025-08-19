Женя Галич жорстко розніс хіт "Смарагдове небо": обурена Тіна Кароль поставила його на місце

Женя Галич, DREVO і Тіна Кароль

Реклама

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич жорстко розніс хіт молодого виконавця DREVO.

Йдеться про пісню "Смарагдове небо", яка віруситься все літо. Женя Галич у розмові з музичним оглядачем Максимом Нагорняком говорить, що композиція просто не могла бути непочутою, адже там розривний приспів. Коли лідер O.Torvald вирішив послухати трек повністю, то дійшов висновку, що він – "г*вно".

"Я от інколи слухаю пісню, наприклад, "Смарагдове небо" – пісня, яка не могла бути непочутою. Я от знаю: "Смарагдове небо". Ось цей, типу, хучок. Я не розумію, що далі. А потім я такий думаю, що треба послухати пісню всю. Г*вно! Ну, сам приспів – класно. Все, і після більше нічого немає", - різко висловився Галич.

Реклама

До обговорення долучилася співачка Тіна Кароль. Артистка у своєму Telegram-каналі засудила висловлювання Жені Галича. Виконавиця говорить, що хоча свого часу DREVO теж різко висловлювався в її бік, вона підтримує саме його. Тіна Кароль зазначила, що замість критики чужої творчості краще зосередиться на розвитку власної.

"Це така кринжатіна, коли артисти гонять на інших, на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал! Колись DREVO щось там висловився за мене. Потім перепросив. А тут я все одно стану на бік DREVO, бо молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути! Так, ви в одному сегменті. Просто дайте один одному життя! Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість – робіть своє", - зауважила артистка.

DREVO та Тіна Кароль

Зазначимо, DREVO – молодий співак, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук. Артист брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", де посів дев'яте місце. Активно про нього заговорили після виходу його хіта "Смарагдове небо", який став шалено популярним.

До речі, торік у DREVO були непорозуміння з Тіною Кароль. Артист обурився, що співачка стала продюсеркою нацвідбору на "Євробачення-2025". Однак згодом виконавець змінив свою думку.