Женя Янович зняв пародію на легендарний кліп "Океану Ельзи": реакція режисера Семена Горова

Кадр із ремейку "Там, де нас нема" / © скриншот з відео

Вже незабаром у всеукраїнський прокат вийде документальний фільм про гурт "Океан Ельзи", який отримав назву "Океан Ельзи: Спостереження Шторму".

Напередодні прем'єри був представлений покадровий ремейк культового кліпу колективу — "Там, де нас нема". У ремейку знялися молоді музиканти, блогери та коміки.

Роль Святослава Вакарчука виконали одразу троє артистів — Іван Іщенко (BRYKULETS), Владислав Михальчук (гурт Schmalgauzen) та Павло Гоц (соліст NAZVA). Ударника Дениса Глініна втілив актор та ведучий Женя Янович, образ бас-гітариста Юрія Хусточки відтворив блогер Міша Лебіга, а гітариста Павла Гудімова — стендап-комік Сергій Чирков. Серед інших у ремейку з'являються співачка Кажанна, комік Данііл Повар, блогер Саша Потупа та інші. У ролі камео також можна помітити й безпосередньо учасників гурту "Океан Ельзи".

Оригінальний кліп "Там, де нас нема", знятий 1998 року, став першим офіційним відео колективу. Для багатьох слухачів знайомство із гуртом почалося саме із нього, а кадри із холодильником, у якому сидів Святослав Вакарчук, — знаковими і навіть культовими.

Кліп 1998 року зняв режисер Семен Горов. У коментарі сайту ТСН.ua він висловив свою думку про сучасний ремейк. Режисер говорить, що оцінив кліп. За словами Горова, він зовсім не проти, що зняли пародію, яка повністю копіює кліп. Ба більше, йому навіть приємно, що згадали його роботу.

"Вони телефонували мені, пропонували, щоб я знявся в цьому кліпі, я відмовився. Я так вважаю, що нехай роблять. Це такий тренд, коли копіюють один в один. Я б сказав, що приємно, що згадали цей кліп. Для мене він теж багато яке значення має. Хай бавляться люди, я не проти", - прокоментував режисер.

