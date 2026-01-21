ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
1 хв

Женя Кот переніс операцію і показався в лікарні з перев'язаною головою

Хореограф розповів про свій стан після хірургічного втручання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український танцівник Женя Кот переніс операцію.

Про це хореограф розповів у своєму Instagram. Знаменитість говорить, що цю операцію вже давно мав зробити, проте постійно її відкладав. І ось нарешті Кот наважився на хірургічне втручання. Хореограф запевняє, що операція минула успішно, хоч він і трішки ще відчуває біль.

"Операція минула успішно. Вже давно мав її зробити і ось видався час. Трохи болить, але то не проблема, пройде", - ділиться танцівник.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

У подробиці Женя Кот поки що не вдається. Але, очевидно, операція стосувалась вуха танцівника.

Наразі хореограф відновлюється та поки що ходить із бинтовою пов'язкою на голові. Женю Кота вже виписали з лікарні і наразі його реабілітація минає вдома.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, нещодавно переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Артист неочікувано показався в лікарні та також переніс операцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
730
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie