Женя Кот переніс операцію і показався в лікарні з перев'язаною головою

Женя Кот

Український танцівник Женя Кот переніс операцію.

Про це хореограф розповів у своєму Instagram. Знаменитість говорить, що цю операцію вже давно мав зробити, проте постійно її відкладав. І ось нарешті Кот наважився на хірургічне втручання. Хореограф запевняє, що операція минула успішно, хоч він і трішки ще відчуває біль.

"Операція минула успішно. Вже давно мав її зробити і ось видався час. Трохи болить, але то не проблема, пройде", - ділиться танцівник.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

У подробиці Женя Кот поки що не вдається. Але, очевидно, операція стосувалась вуха танцівника.

Наразі хореограф відновлюється та поки що ходить із бинтовою пов'язкою на голові. Женю Кота вже виписали з лікарні і наразі його реабілітація минає вдома.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

