Женя Кот під час нічних обстрілів Київщини опинився в епіцентрі вибухів: "Роз'їдає горло"

Євген Кот з родиною / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф Євген Кот розповів подробиці моторошного нічного обстрілу Київщини.

Так, у ніч проти 24 березня родина знаменитості, як і решта українців, стала свідком чергового обстрілу з боку РФ. За словами Кота, спочатку було дуже гучно, а потім, побачивши дим довкола, він запідозрив падіння уламків неподалік заміського маєтку. Євген говорить, що через такі наслідки неможливо було дихати. Від люті танцівник побажав кожному росіянину повернення карми.

"Дуже гучно! Навколо все в диму. Аж роз'їдає горло. Поряд щось горить. Хай кожен там відчує все на собі!" – написав Кот і додав розлючені емоджі.

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Євген Кот про обстріл 24 травня / © instagram.com/kot_jenya

Зазначимо, у ніч проти 24 травня російські окупанти здійснили черговий злочинний обстріл України. Застосувавши балістичні ракети та дрони, армія РФ пошкодила інфраструктуру на низці локацій. Станом на ранок відомо про щонайменше 15 постраждалих у кількох районах. На місцях працюють оперативні служби.

Нагадаємо, під час нічного жахіття ведучий Олексій Суханов побачив новину про присвоєння йому звання "іноагента" російськими держорганами. Зірка вже відреагував на новий статус із різкою заявою.