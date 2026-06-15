Женя Кот після багаторічної танцювальної кар’єри дебютував у незвичній ролі

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф Євген Кот, який наприкінці минулого року заявив про свій прихований талант, дебютував у ролі співака.

Так, 38-річний артист наважився на кардинальні зміни. Нещодавно він випустив свою першу пісню «11:11». Після початку музичної кар’єри Кот не відкидає роздумів про дуети з іншими колегами. Ба більше, на проєкті «Наодинці з Гламуром» він зізнався, що вже має написану для цього пісню й хотів би виконати її з однією популярною артисткою.

«Є одна пісня, яку я підготував для дуету. Голос Ані Трінчер там чується. Але, можливо, цього і не відбудеться», - заінтригував зірка у розмові з Анною Севастьяновою.

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Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

До слова, Женя Кот анонсував початок нового шляху ще торік. Тоді він заявляв, що посилено займається вокалом з професіоналами та має у записі одразу декілька пісень. А дебютну композицію хореограф присвятив дружині Наталії Татарінцевій і їхньому коханню. Цікаво, що для інвестицій у музику й запису першого кліпу Женя навіть продав власний мотоцикл.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно дружина Жені Кота приголомшила, як їхня донька за рік підросла. Гімнастка Наталія Татарінцева порівняла свіжі фото Лелі з архівними.

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