ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Женя Кот після багаторічної танцювальної кар’єри дебютував у незвичній ролі

Танцівник здивував своїм талантом, про який розповів лише нещодавно.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Євген Кот, який наприкінці минулого року заявив про свій прихований талант, дебютував у ролі співака.

Так, 38-річний артист наважився на кардинальні зміни. Нещодавно він випустив свою першу пісню «11:11». Після початку музичної кар’єри Кот не відкидає роздумів про дуети з іншими колегами. Ба більше, на проєкті «Наодинці з Гламуром» він зізнався, що вже має написану для цього пісню й хотів би виконати її з однією популярною артисткою.

«Є одна пісня, яку я підготував для дуету. Голос Ані Трінчер там чується. Але, можливо, цього і не відбудеться», - заінтригував зірка у розмові з Анною Севастьяновою.

Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

До слова, Женя Кот анонсував початок нового шляху ще торік. Тоді він заявляв, що посилено займається вокалом з професіоналами та має у записі одразу декілька пісень. А дебютну композицію хореограф присвятив дружині Наталії Татарінцевій і їхньому коханню. Цікаво, що для інвестицій у музику й запису першого кліпу Женя навіть продав власний мотоцикл.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно дружина Жені Кота приголомшила, як їхня донька за рік підросла. Гімнастка Наталія Татарінцева порівняла свіжі фото Лелі з архівними.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie