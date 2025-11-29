Женя Кот після обстрілу Києва шокував видом із його вікна на будинок у вогню: "Стан розбитий"

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Женя Кот після обстрілу Києва шокував видом із вікна його будинку.

У ніч проти 29 листопада країна-агресорка Росія атакувала столицю. Окупанти обстрілювали Київ та область дронами та ракетами. На жаль, влучань уникнути не вдалося. Зокрема, ворожий "приліт" стався поруч із будинком, де живе Женя Кот. Хореограф шокував, що просто з його вікна виднівся дім, що був охоплений вогнем.

"Такий вид з вікна", - говорить танцівник.

Саме такий вид із вікна будинку Жені Кота / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот запевнив, що з ним та його родиною все гаразд. Щоправда, вони не на жарт перелякались, майже всю ніч не спали та почуваються розбитими. Тим не менш, танцівник закликає всіх триматися.

"Дякуємо всім, хто переживав. У нас все добре. Спали від сили годину... Стан розбитий, але рухаємося вперед! Тримайтесь", - поділився хореограф.

Женя Кот із дружиною / © instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал повідомила, що ворожий "приліт" стався поруч з її будинком. Влучання відбулось у сусідній з артисткою під'їзд.