- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 1 хв
Женя Кот після продажу дому переїхав до орендованого: який вигляд має оселя за 62 тис. грн на місяць
Євген Кот та Наталія Татарінцева розкрили, де тепер мешкають. Також подружжя показало будинок.
Український хореограф Євген Кот разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, продав будинок та переїхав до орендованого.
У житті подружжя сталися кардинальні зміни. Зокрема, вони продали їхній будинок і живуть тепер в орендованому. Щомісяця Кот та Татарінцева платять за нього 62 тис. гривень. Комунальні послуги обходяться їм в чотири тисячі гривень, а з прибиранням допомагає робітниця, йдеться на проєкті "По хатах".
Подружжя нині мешкає за Києвом. Євген Кот жартує, що вони обрали саме ту місцевість, адже був вільний дім. Тим часом Наталія Татарінцева додала, що наразі з чоловіком будує власну оселю. Будівництво триває зовсім поруч. Тож, танцівнику зручно їздити туди.
Загалом, нині закохані орендують двоповерховий будинок. На першому поверсі розташована кухня та вітальня. На другому – спальня. Звичайно, у будинку є гардеробна, а також дитяча кімната для їхньої донечки Лелі. Окрім того, хоч оселя й орендована, але знаменитості обладнали її під себе. Вони прикрасили дім картинами та родинними світлинами.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк засвітила інтер'єр своєї квартири, де вона мешкає з нареченим. Також знаменитість дала кумедний лайфгак для прибирання.