Женя Кот після продажу дому переїхав до орендованого: який вигляд має оселя за 62 тис. грн на місяць

Женя Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Реклама

Український хореограф Євген Кот разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, продав будинок та переїхав до орендованого.

У житті подружжя сталися кардинальні зміни. Зокрема, вони продали їхній будинок і живуть тепер в орендованому. Щомісяця Кот та Татарінцева платять за нього 62 тис. гривень. Комунальні послуги обходяться їм в чотири тисячі гривень, а з прибиранням допомагає робітниця, йдеться на проєкті "По хатах".

Орендований будинок Жені Кота / © скриншот з відео

Подружжя нині мешкає за Києвом. Євген Кот жартує, що вони обрали саме ту місцевість, адже був вільний дім. Тим часом Наталія Татарінцева додала, що наразі з чоловіком будує власну оселю. Будівництво триває зовсім поруч. Тож, танцівнику зручно їздити туди.

Реклама

Орендований будинок Жені Кота / © скриншот з відео

Орендований будинок Жені Кота / © скриншот з відео

Загалом, нині закохані орендують двоповерховий будинок. На першому поверсі розташована кухня та вітальня. На другому – спальня. Звичайно, у будинку є гардеробна, а також дитяча кімната для їхньої донечки Лелі. Окрім того, хоч оселя й орендована, але знаменитості обладнали її під себе. Вони прикрасили дім картинами та родинними світлинами.

Орендований будинок Жені Кота / © скриншот з відео

Орендований будинок Жені Кота / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк засвітила інтер'єр своєї квартири, де вона мешкає з нареченим. Також знаменитість дала кумедний лайфгак для прибирання.