Женя Кот поділився, як однорічна донечка тяжко переживає жахливі обстріли у Києві

Євген Кот з сім’єю / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Український хореограф Євген Кот поділився подробицями моторошного нічного обстрілу Києва, а також розповів, як реагує його однорічна донечка Леля на ворожі удари.

Знаменитість зізнався, що його дружина Наталія з донькою ховаються в укритті, а сам Євген не може заспокоїтися, тому іноді виходить. В Instagram-сториз танцюрист розповів, що коли Леля чує вибухи, то каже на них "Бум-бум", а батьки в свою чергу пояснюють їй, що це хмари б’ються одна об одну, щоб не травмувати чутливу психіку дитини.

"Леля чує вибухи і каже бум-бум… Пояснюємо дитині, що це хмарки між собою бум і потім буде кап-кап…" — відверто написав Євген.

Реклама

Сториз Євгена Кота / © instagram.com/kot_jenya

Артист також подякував коханій за її витримку. Євген наголосив на здатності Наталії заколисати малечу, навіть попри жахливі обставини навколо.

Сториз Євгена Кота / © instagram.com/kot_jenya

До слова, окупанти у ніч проти 28 вересня обстріляли Київ та околиці ударними безпілотниками та крилатими ракетами. На жаль, в різних районах столиці та області є влучання.

Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах розкрили нові деталі про службу співака Віталія Козловського у лавах ЗСУ. Представники відомства приголомшили заявою, яка відкрила несподівані факти з життя артиста під час війни.