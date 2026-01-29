- Дата публікації
Женя Кот показав, яким було його екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою
Танцівник поділився серією архівних світлин та повідомив про важливе свято в родині.
Український хореограф Женя Кот показав, яким було його екзотичне весілля на Таїті з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою.
Танцівник повідомив про особливі дати в його родині. Знаменитість разом із коханою святкує 11-ту річницю стосунків та 7-му шлюбу. З нагоди цього Женя Кот опублікував допис в Instagram, де зібрав серію архівних світлин з обраницею.
Користувачі звернули увагу на особливий кадр. Знімок був зроблений під час екзотичного весілля Жені Кота та Наталії Татарінцевої, яке ті святкували на острові Таїті. Подружжя обрало відповідне вбрання: наречена – блискучу сукню, а наречений – білий костюм. Образ вони доповнили вінками та намистами з квітів.
"Високий результат: 11 років разом, 7 років у шлюбі, 1 дитина (солодка дівчинка). Далі буде", - підписав світлини хореограф.
Тим часом користувачі просто засипали подружжя привітаннями. Фани побажали їм багато щасливих років разом та зазначили, що далі – тільки краще.
Будьте щасливі! Тримайтесь разом! Будьте прикладом для наслідування! Ви прекрасні!
Які ви класні, з кожним роком все краще та краще!
Примножуйте своє кохання та щастя, ви дуже крутезні!
Зазначимо, Женя Кот та Наталія Татарінцева познайомились 2015 року завдяки проєкту "Україна має талант", де гімнастка була учасницею, а танцівник – її режисером-постановником. 18 січня 2019 року пара офіційно уклала шлюб. У липні 2024-го у закоханих народилась первістка – донька Леля.
