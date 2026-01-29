Женя Кот показав, яким було його екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою

Женя Кот та Наталія Татарінцева / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Женя Кот показав, яким було його екзотичне весілля на Таїті з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою.

Танцівник повідомив про особливі дати в його родині. Знаменитість разом із коханою святкує 11-ту річницю стосунків та 7-му шлюбу. З нагоди цього Женя Кот опублікував допис в Instagram, де зібрав серію архівних світлин з обраницею.

Женя Кот та Наталія Татарінцева / © instagram.com/kot_jenya

Користувачі звернули увагу на особливий кадр. Знімок був зроблений під час екзотичного весілля Жені Кота та Наталії Татарінцевої, яке ті святкували на острові Таїті. Подружжя обрало відповідне вбрання: наречена – блискучу сукню, а наречений – білий костюм. Образ вони доповнили вінками та намистами з квітів.

Женя Кот та Наталія Татарінцева / © instagram.com/kot_jenya

"Високий результат: 11 років разом, 7 років у шлюбі, 1 дитина (солодка дівчинка). Далі буде", - підписав світлини хореограф.

Тим часом користувачі просто засипали подружжя привітаннями. Фани побажали їм багато щасливих років разом та зазначили, що далі – тільки краще.

Женя Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька / © instagram.com/kot_jenya

Будьте щасливі! Тримайтесь разом! Будьте прикладом для наслідування! Ви прекрасні!

Які ви класні, з кожним роком все краще та краще!

Примножуйте своє кохання та щастя, ви дуже крутезні!

Зазначимо, Женя Кот та Наталія Татарінцева познайомились 2015 року завдяки проєкту "Україна має талант", де гімнастка була учасницею, а танцівник – її режисером-постановником. 18 січня 2019 року пара офіційно уклала шлюб. У липні 2024-го у закоханих народилась первістка – донька Леля.

Женя Кот та Наталія Татарінцева / © instagram.com/kot_jenya

