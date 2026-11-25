Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

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Український танцівник Женя Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, будують дім під Києвом.

Процес розпочався 2024 року. Подружжя навіть продало дім, аби вкласти всі кошти у будівництво нового. Як говорить Женя Кот, це все коштує немало, а особливо, якщо взяти до уваги помилки майстрів. Зокрема, плитка не завжди вціліває. А от купівля нової обходиться в кругленьку суму. Ба більше, після майстрів доводилось переробляти та викликати інших.

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«Ви бачите перед собою просто розбиту плитку, а я бачу мінус 700 євро. І ще п’ять плиток, це десь 1500 євро. Прийшли майстри — зробили, прийшли інші — переробляють за ними. Переробка — це все помножити на два. Була у мене думка теплу підлогу постелити, але вона прийшла після того, як ми постелили плитку», — говорить танцівник.

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Дата публікації 09:50, 25.11.26 Кількість переглядів 6 Женя Кот показав, який вигляд має його будинок під Києвом, і розкрив вартість його будівництва

На території подвір’я у родини також буде басейн. Однак і з ним виникли проблеми. Коли навесні Женя Кот та Наталія Татарінцева спробували його наповнити, то виявили, що там поселилось безліч жаб.

«Весною ми запускали басейн. Він був повен жаб і головастиків», — говорить танцівник.

Нагадаємо, нещодавно у родині Жені Кота сталося горе. У танцівника помер тесть через хворобу.

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