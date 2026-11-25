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- Гламур
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Женя Кот показав свій будинок під Києвом і приголомшив вартістю його будівництва з помилками майстрів
Хоч дім в експлуатацію введуть нескоро, але у хореографа вже зібралось чимало історій про його будівництво.
Український танцівник Женя Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, будують дім під Києвом.
Процес розпочався 2024 року. Подружжя навіть продало дім, аби вкласти всі кошти у будівництво нового. Як говорить Женя Кот, це все коштує немало, а особливо, якщо взяти до уваги помилки майстрів. Зокрема, плитка не завжди вціліває. А от купівля нової обходиться в кругленьку суму. Ба більше, після майстрів доводилось переробляти та викликати інших.
«Ви бачите перед собою просто розбиту плитку, а я бачу мінус 700 євро. І ще п’ять плиток, це десь 1500 євро. Прийшли майстри — зробили, прийшли інші — переробляють за ними. Переробка — це все помножити на два. Була у мене думка теплу підлогу постелити, але вона прийшла після того, як ми постелили плитку», — говорить танцівник.
На території подвір’я у родини також буде басейн. Однак і з ним виникли проблеми. Коли навесні Женя Кот та Наталія Татарінцева спробували його наповнити, то виявили, що там поселилось безліч жаб.
«Весною ми запускали басейн. Він був повен жаб і головастиків», — говорить танцівник.
Нагадаємо, нещодавно у родині Жені Кота сталося горе. У танцівника помер тесть через хворобу.