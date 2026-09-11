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Женя Кот показався з донькою в лікарні і повідомив про її хворобу: "Даються взнаки сидіння в укритті"
Дворічна донечка Жені Кота захворіла. Як ділиться танцівник, тривале перебування в укритті дає про себе знати.
Український хореограф, а віднедавна ще й співак Женя Кот показався з дворічною донечкою від дружини, гімнастки Наталії Татарінцевої в лікарні.
Відповідними кадрами танцівник поділився в Instagram-stories. Хореограф говорить, що маленька Леля захворіла. Тож, Жені Коту та Наталії Татарінцевій довелося звертатися за допомогою до лікарів, аби вони встановили, що саме непокоїть їхню донечку та призначили лікування.
Подробиці про хворобу танцівник не став розповідати. Натомість він пояснив, через що Леля могла занедужати. Річ у тім, що останнім часом Київ потерпає від постійних ворожих обстрілів. Подружжя під час повітряної тривоги не нехтує безпекою та перебуває в безпечному місці. За словами Жені Кота, Лелі далися взнаки постійні перебування в укритті, що негативно позначилось на її здоров’ї.
«Принцеса захворіла. Даються взнаки сидіння в укритті цілими днями», — поділився танцівник.
Зазначимо, від січня 2019 року Женя Кот проживає в шлюбі з гімнасткою Наталією Татарінцевою. У липні 2024-го у пари народилась первістка Леля.
Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк раптово захворів. Колективу через це довелося скасувати концерт.