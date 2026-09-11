Женя Кот показався з донькою в лікарні і повідомив про її хворобу: "Даються взнаки сидіння в укритті"

Женя Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф, а віднедавна ще й співак Женя Кот показався з дворічною донечкою від дружини, гімнастки Наталії Татарінцевої в лікарні.

Відповідними кадрами танцівник поділився в Instagram-stories. Хореограф говорить, що маленька Леля захворіла. Тож, Жені Коту та Наталії Татарінцевій довелося звертатися за допомогою до лікарів, аби вони встановили, що саме непокоїть їхню донечку та призначили лікування.

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Подробиці про хворобу танцівник не став розповідати. Натомість він пояснив, через що Леля могла занедужати. Річ у тім, що останнім часом Київ потерпає від постійних ворожих обстрілів. Подружжя під час повітряної тривоги не нехтує безпекою та перебуває в безпечному місці. За словами Жені Кота, Лелі далися взнаки постійні перебування в укритті, що негативно позначилось на її здоров’ї.

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«Принцеса захворіла. Даються взнаки сидіння в укритті цілими днями», — поділився танцівник.

Наталія Татарінцева з донькою від Жені Кота у лікарні / © instagram.com/kot_jenya

Зазначимо, від січня 2019 року Женя Кот проживає в шлюбі з гімнасткою Наталією Татарінцевою. У липні 2024-го у пари народилась первістка Леля.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк раптово захворів. Колективу через це довелося скасувати концерт.

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