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Женя Кот розчулив фото з донечкою-іменинницею і приголомшив їхньою схожістю
Донечці танцівника виповнюється вже два рочки.
Український хореограф Женя Кот розчулив фото з донечкою-іменинницею Лелею.
Так, 10 липня у родині танцівника та його дружини, гімнастки Наталії Татарінцевої, особливе свято. У донечки подружжя день народження. Маленькій Лелі виповнюється вже два рочки. Щасливі батьки ретельно підготувалися до свята. Вони тематично прикрасили дім, а також влаштували професійний фотосет з нагоди дня народження доньки.
Окрім того, Наталія Татарінцева та Женя Кот від імені Лелі присвятили собі допис вдячності. Подружжя висловилось про два роки батьківства. Вони зазначили, що неабияк люблять та пишаються Лелею, а також тішаться кожним її досягненням, навіть якщо й зовсім маленьким. Подружжя неабияк вдячне донечці за те, що вона з’явилась в їхньому житті та наповнила родину щасливими моментами.
«Я ще не вмію сказати вам усіх слів, які відчуваю. Але якби могла, то сказала б дякую. За ці два роки я виросла зовсім трішки, а от ваша любов виросла неймовірно. Я бачу, як тато дивиться на мене з гордістю, як мама цілує мене навіть тоді, коли я сплю, як ви радієте моїм новим словам, крокам і маленьким перемогам. І знаєте що? Найбільше мені подобається, що ми є одне в одного», — написало подружжя від імені доньки.
Користувачі теж активно почали вітати Лелю з днем народження у коментарях. Вони щиро бажали дівчинці рости щасливою, а також ділились думками, на кого вона схожа. Більшість із них дійшли до висновку, що Леля — просто копія тата.
Нагадаємо, нещодавно американська акторка Ніколь Кідман святкувала день народження доньки. З нагоди особливої дати артистка показувала, який вигляд Сандей Роуз мала у дитинстві.