Женя Кот розчулив фото з донечкою-іменинницею і приголомшив їхньою схожістю

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф Женя Кот розчулив фото з донечкою-іменинницею Лелею.

Так, 10 липня у родині танцівника та його дружини, гімнастки Наталії Татарінцевої, особливе свято. У донечки подружжя день народження. Маленькій Лелі виповнюється вже два рочки. Щасливі батьки ретельно підготувалися до свята. Вони тематично прикрасили дім, а також влаштували професійний фотосет з нагоди дня народження доньки.

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

Окрім того, Наталія Татарінцева та Женя Кот від імені Лелі присвятили собі допис вдячності. Подружжя висловилось про два роки батьківства. Вони зазначили, що неабияк люблять та пишаються Лелею, а також тішаться кожним її досягненням, навіть якщо й зовсім маленьким. Подружжя неабияк вдячне донечці за те, що вона з’явилась в їхньому житті та наповнила родину щасливими моментами.

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Донька Євгена Кота / © instagram.com/kot_jenya

«Я ще не вмію сказати вам усіх слів, які відчуваю. Але якби могла, то сказала б дякую. За ці два роки я виросла зовсім трішки, а от ваша любов виросла неймовірно. Я бачу, як тато дивиться на мене з гордістю, як мама цілує мене навіть тоді, коли я сплю, як ви радієте моїм новим словам, крокам і маленьким перемогам. І знаєте що? Найбільше мені подобається, що ми є одне в одного», — написало подружжя від імені доньки.

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

Користувачі теж активно почали вітати Лелю з днем народження у коментарях. Вони щиро бажали дівчинці рости щасливою, а також ділились думками, на кого вона схожа. Більшість із них дійшли до висновку, що Леля — просто копія тата.

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Ніколь Кідман святкувала день народження доньки. З нагоди особливої дати артистка показувала, який вигляд Сандей Роуз мала у дитинстві.

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