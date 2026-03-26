Женя Кот шокував зізнанням про алкогольну залежність і яким методом подолав її: "Я місяць пив"

Артист зізнався, хто саме допоміг йому здолати критичну проблему.

Віра Хмельницька
Український хореограф Євген Кот, відомий участю та перемогою у шоу «Танці з зірками», відверто заговорив про складний період у своєму житті, пов’язаний із залежністю від алкоголю.

За словами артиста, проблеми почалися ще понад шість років тому — напередодні участі в танцювальному проєкті разом з акторкою Ксенією Мішиною. Тоді Кот переживав сильний психологічний тиск і навіть сумнівався, чи зможе вийти на паркет.

Євген Кот додає, що алкоголь став для нього своєрідним «ритуалом» — іноді він випивав до двох пляшок вина наодинці перед сном. Ситуація ускладнилася настільки, що артист почав боятися виходити з дому через постійні панічні атаки. Втім, переламним моментом стало звернення до психолога. Саме фахова допомога, за словами Кота, дозволила йому поступово стабілізувати стан і повернутися до нормального життя.

«Перед "Танцями" з Мішиною я навіть думав не заходити в сезон. Бо у мене почалися жорсткі панічні атаки. Мене посадили на транквілізатори й антидепресанти. Це ніф*га не дало. Це на момент, коли ти п’єш, тобі дає результат. Щойно сходиш — дупа в три рази гірше. Я закінчив курс і я почав бухати. Я місяць пив. Я загалом з алкоголем не дружу. Ввечері пляшечку чи дві вина перед сном. І я вже потім не міг покинути будинок — у мене були панічні атаки. Я знайшов психологиню й у нас був метч. Я одразу відчув з нею ефект», — зізнався Кот в інтерв’ю проєкту «Кейс».

Зараз спосіб життя Євгена кардинально змінився. Він зізнається, що тепер присвячує більше часу спорту й родині. Танцівник додає, що почувається значно краще й набагато енергійніше.

Нагадаємо, нещодавно Женя Кот назвав ім’я епатажної артистки, з якою свого часу відмовився виходити на паркет «Танців з зірками». Тоді у танцівника була вагома причина.

