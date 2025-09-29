Женя Кот терміново відвіз однорічну донечку до лікарні і розкрив, що сталось

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Євген Кот терміново відвіз однорічну донечку до лікарні.

У своєму Instagram танцівник опублікував фото з медзакладу. На знімку була зображена дружина знаменитості, гімнастка Наталія Татарінцева, а поруч із нею маленька Леля. Євген Кот поділився, що вони з кохаю скасували всі справи та терміново відвезли донечку до лікарні, адже їй була необхідна допомога медиків.

У подробиці хореограф вдаватися не став. Однак після огляду лікарів танцівник зізнався, що, на жаль, в Лелі виявили першу алергію. На що саме – Євген Кот не став розкривати.

"Скасувати всі справи, щоб терміново поїхати до лікаря. На жаль, у нас перша алергія…", - поділився танцівник.

Дружина та донька Євгена Кота / © instagram.com/kot_jenya

Наталія Татарінцева теж розповіла про стан донечки. Як виявилося, у Лелі нежить, лізуть зубки, алергія та знервованість. Після здачі аналізів медики також зазначили, що в дівчинки не вистачає в крові заліза.

"Ми не приймаємо вітамін D3, скасували самі, і він у нас в нормі. А от залізо приймали, і все одно нижня межа", - говорить гімнастка.

Донька Євгена Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

