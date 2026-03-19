Женя Кот відмовився від пари з найепатажнішою співачкою на "Танцях з зірками" і викрив причину

Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Український хореограф Євген Кот, відомий участю та перемогою у шоу «Танці з зірками», розповів, чому відмовився танцювати в парі зі співачкою MARUV та як обрав собі іншу партнерку.

Хореограф розсекретив деталі на інтерв’ю зірковому подружжю Олександру та Інні Педан. Він мав можливість самостійно формувати свою пару в проєкті. Телеканал пропонував список учасниць, серед яких Євген міг обрати партнерку. Спершу його зацікавила кандидатура MARUV, адже танцівник бачив у цьому яскравий піар-хід. Проте рішення виявилося не таким однозначним.

«Ми завжди так робимо, що я обираю, з ким готовий заходити в пару, а з ким не готовий. Тоді була MARUV. Я думав, що це епатажно, про мене будуть більше говорити. З точки зору піару я думав: „Ну все, ідем туди“», — згадує чоловік.

Реклама

MARUV / © instagram.com/maruvofficial

Щоб краще зрозуміти майбутню партнерку, Кот вирішив відвідати її концерт. Він хотів відчути атмосферу, стиль і заздалегідь уявити постановки. Однак очікуваного творчого імпульсу не сталося — внутрішнє відчуття підказало, що це не його варіант.

«За дві години в мене ні одної картинки не спливло. У мене з’явилося таке незручне відчуття, що це не воно. Інтуїція. Я приходжу до Володі Завадюка і кажу: „Ні, мабуть, MARUV ні“», — поділився хореограф.

Зазначимо, у результаті танцівник зупинився на акторці Ксенії Мішиній. Він зізнався, що майже нічого не знав про неї та її танцювальні здібності, однак вирішив ризикнути й прийняти цей виклик.

Нагадаємо, нещодавно було оголошено, що «Танці з зірками» офіційно повертаються. Канал «1+1 Україна» готує повноцінний сезон.