- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1164
- Час на прочитання
- 1 хв
Женя Кот з дружиною похрестив однорічну доньку та замилував фото з таїнства
Подружжя поділилося емоціями від хрестин Лелі.
Український хореограф Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева поділилися зворушливими кадрами з важливої події в житті їхньої родини.
Подружжя провело таїнство хрещення донечки Лелі. Так, 10 липня Наталія у своєму Telegram-каналі, поділилася серією фото обряду — саме в день, коли їхня донька святкувала перший день народження. Таким чином ця дата стала для родини подвійно символічною.
"Таїнство хрещення. Сімейний момент, який назавжди в серці", — поділилася емоціями Наталія.
Для особливого свята родина обрала світлі, елегантні вбрання. Наталія зʼявилася у білій сукні з витонченими деталями, Євген – світлій сорочці та класичних штанах. Маленька Леля також була одягнена у ніжну білу сукню, що підкреслювала урочистість моменту.
У коментарях прихильники пари щиро привітали зіркових батьків із важливою подією у житті донечки, бажаючи родині злагоди, любові та Божого захисту.
Вітаю! Хрещення – це чудово
Вітаю з хрестинами! Нехай Янгол-охоронець завжди буде поруч
Вітаю! В добру годину, щасливої долі Лелі і батькам! Хай Бог береже
Нагадаємо, нещодавно зірка "Супер топмоделі по-українськи" Анна Суліма народила сина й показала перші фото з пологового за кордоном.