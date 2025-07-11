Женя Кот з дружиною похрестив однорічну доньку та замилував фото з таїнства

Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

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Український хореограф Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева поділилися зворушливими кадрами з важливої події в житті їхньої родини.

Подружжя провело таїнство хрещення донечки Лелі. Так, 10 липня Наталія у своєму Telegram-каналі, поділилася серією фото обряду — саме в день, коли їхня донька святкувала перший день народження. Таким чином ця дата стала для родини подвійно символічною.

"Таїнство хрещення. Сімейний момент, який назавжди в серці", — поділилася емоціями Наталія.

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Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Для особливого свята родина обрала світлі, елегантні вбрання. Наталія зʼявилася у білій сукні з витонченими деталями, Євген – світлій сорочці та класичних штанах. Маленька Леля також була одягнена у ніжну білу сукню, що підкреслювала урочистість моменту.

Євген Кот і Наталія Татарінцева / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Євген Кот з донькою / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

У коментарях прихильники пари щиро привітали зіркових батьків із важливою подією у житті донечки, бажаючи родині злагоди, любові та Божого захисту.

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