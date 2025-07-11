ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1164
Час на прочитання
1 хв

Женя Кот з дружиною похрестив однорічну доньку та замилував фото з таїнства

Подружжя поділилося емоціями від хрестин Лелі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку

Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Український хореограф Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева поділилися зворушливими кадрами з важливої події в житті їхньої родини.

Подружжя провело таїнство хрещення донечки Лелі. Так, 10 липня Наталія у своєму Telegram-каналі, поділилася серією фото обряду — саме в день, коли їхня донька святкувала перший день народження. Таким чином ця дата стала для родини подвійно символічною.

"Таїнство хрещення. Сімейний момент, який назавжди в серці", — поділилася емоціями Наталія.

Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Євген Кот і Наталія Татарінцева похрестили доньку / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Для особливого свята родина обрала світлі, елегантні вбрання. Наталія зʼявилася у білій сукні з витонченими деталями, Євген – світлій сорочці та класичних штанах. Маленька Леля також була одягнена у ніжну білу сукню, що підкреслювала урочистість моменту.

Євген Кот і Наталія Татарінцева / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Євген Кот і Наталія Татарінцева / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Євген Кот з донькою / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

Євген Кот з донькою / © Telegram-канал Наталії Татарінцевої

У коментарях прихильники пари щиро привітали зіркових батьків із важливою подією у житті донечки, бажаючи родині злагоди, любові та Божого захисту.

  • Вітаю! Хрещення – це чудово

  • Вітаю з хрестинами! Нехай Янгол-охоронець завжди буде поруч

  • Вітаю! В добру годину, щасливої долі Лелі і батькам! Хай Бог береже

Нагадаємо, нещодавно зірка "Супер топмоделі по-українськи" Анна Суліма народила сина й показала перші фото з пологового за кордоном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie