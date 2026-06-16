Женя Кот з дружиною заговорили про другу вагітність і чому вони відкладають її

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Український хореограф Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева розкрили плани на поповнення в родині.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» зіркове подружжя дало зрозуміти, що насправді замислюється про другу дитину. Проте під час повномасштабного вторгнення постійно відтерміновує планування вагітності через небезпеку та постійні стреси. Та все ж, за словами Наталії, рано чи пізно це таки станеться — їхня родина неодмінно стане більшою.

«Я хочу другу дитину. Але коли настає наступна складана ніч, я передумую. Тому в майбутньому, звісно. Можливо, буде друга й третя дитинка. Там подивимося», — поділилася Наталія в коментарі Анні Севастьяновій.

Реклама

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою / © instagram.com/kot_jenya

Зазначимо, родина танцівників Женя Кот і Наталія Татарінцева разом вже понад 10 років, з них — сім років у шлюбі. За цей час вони пройшли немало. Зокрема, після тривалих спроб і діагнозів «безпліддя» у пари влітку 2024 року народилася донечка Леля. Вже у липні цього року їй виповниться два роки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно Женя Кот після багаторічної танцювальної кар’єри дебютував у незвичній ролі. Хореограф розсекретив, чим тепер займається.

Новини партнерів