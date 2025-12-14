Женя Кот заговорив про усиновлення: "Хочемо, щоб в сім'ї була не одна дитина"

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Женя Кот заговорив про усиновлення дитини.

Танцівник разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, виховує однорічну донечку Лелю. Проте подружжя мріє, аби в них була велика сім'я. Тож, у майбутньому в родині Кота, ймовірно, буде ще поповнення. Щоправда, сама ж Наталія наразі народжувати не планує. Гімнастка хоче, аби її організм повністю відновився після пологів. Окрім того, подружжя вважає, що між дітьми все ж таки має бути відчутна різниці у віці.

"Ми точно хочемо, щоб в нашій сім'ї була не одна дитина, щоб в нас була велика сім'я. На рахунок народжувати - Наталя хоче трішки перепочити і зробити це з точки зору здоров'я правильно, треба певну паузу зробити, щоб правильно відновити організм, щоб була правильна різниця в віці між першою дитиною та другою . Аби не було, що ми кидаємо першу дитину і до другої", - говорить танцівник на проєкті "Смачно та душевно".

Женя Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Також Женя Кот не приховує, що вони з дружиною обговорюють й можливе усиновлення дитини. Проте подружжя розуміє, що це неабияк відповідальний крок і до цього треба поставитися серйозно. Танцівник говорить, що вони хочуть поспілкуватися на цю тему з ведучим Тімуром Мірошниченком та його дружиною Інною, які усиновили двох дітей.

"Ми говоримо про всиновлення, але ми не підходимо до того: "Все, пішли всиновлювати"... Це дуже відповідально! Я дуже хочу з Мірошниченками поспілкуватися, аби зрозуміти, що це таке. Ти маєш реально усвідомлювати, на що йдеш, як це буде, щоб, по-перше, не нашкодити цій дитині. Це дуже важливо. Бесіди в нас ідуть, але ми до цього хочемо підійти правильно", - додав хореограф.

