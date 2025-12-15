ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
430
Час на прочитання
2 хв

Женя Кот заявив про дебют у новому амплуа: хореограф приховував це пів року

Зірка готується дивувати своїх шанувальників і підкорювати їх голосом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Женя Кот, який нещодавно заговорив про всиновлення дитини, неочікувано розкрив свій прихований талант.

Як виявилося, танцівник вже протягом пів року займається вокалом і регулярно по декілька разів на тиждень ходить на заняття. І ось незабаром Женя збирається дебютувати на стримінгових платформах. У програмі «Люкс ФМ» він дещо привідкрив завісу творчого доробку. За словами Кота, в його репертуарі вже дві пісні.

«Побачимо, як воно піде. Я просто трішечки реалізую свій творчий потенціал. У танцювальних проєктах я вже профі, а їх зараз нема. А мені кудись треба творчу енергію дівати», — поділився Женя Кот.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Першу пісню для Жені написав композитор Євген Тріплов. Запис треків відбувається на його студії, де, до слова, Кот працює абсолютно безкоштовно. Ба більше, у команди вже є кілька готових напрацювань — і це лише початок музичного шляху хореографа.

Дебютна композиція Жені Кота буде присвячена стосункам із дружиною Наталею Татарінцевою, які він називає «магічними». А вже наступна пісня, зізнається артист, буде значно легшою — про кота.

Водночас Женя Кот тверезо оцінює свої перспективи й не будує ілюзій щодо миттєвого успіху. Він розуміє, що шлях у музиці потребує часу та роботи. На щастя, Наталя повністю підтримує творчі експерименти коханого та вірить у його музичний потенціал. І вона навіть погодилася на пропозицію чоловіка продати мотоцикл та інвестувати у перший кліп артиста.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін виконав хіт «Цей сон» Степана Гіги й публічно назвав його улюбленим українським виконавцем. Це сталося напередодні смерті українського маестро.

Дата публікації
Кількість переглядів
430
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie