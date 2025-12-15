Женя Кот заявив про дебют у новому амплуа: хореограф приховував це пів року

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Женя Кот, який нещодавно заговорив про всиновлення дитини, неочікувано розкрив свій прихований талант.

Як виявилося, танцівник вже протягом пів року займається вокалом і регулярно по декілька разів на тиждень ходить на заняття. І ось незабаром Женя збирається дебютувати на стримінгових платформах. У програмі «Люкс ФМ» він дещо привідкрив завісу творчого доробку. За словами Кота, в його репертуарі вже дві пісні.

«Побачимо, як воно піде. Я просто трішечки реалізую свій творчий потенціал. У танцювальних проєктах я вже профі, а їх зараз нема. А мені кудись треба творчу енергію дівати», — поділився Женя Кот.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Першу пісню для Жені написав композитор Євген Тріплов. Запис треків відбувається на його студії, де, до слова, Кот працює абсолютно безкоштовно. Ба більше, у команди вже є кілька готових напрацювань — і це лише початок музичного шляху хореографа.

Дебютна композиція Жені Кота буде присвячена стосункам із дружиною Наталею Татарінцевою, які він називає «магічними». А вже наступна пісня, зізнається артист, буде значно легшою — про кота.

Водночас Женя Кот тверезо оцінює свої перспективи й не будує ілюзій щодо миттєвого успіху. Він розуміє, що шлях у музиці потребує часу та роботи. На щастя, Наталя повністю підтримує творчі експерименти коханого та вірить у його музичний потенціал. І вона навіть погодилася на пропозицію чоловіка продати мотоцикл та інвестувати у перший кліп артиста.

