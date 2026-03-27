ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Женя Кот здивував заявою про "Танці з зірками" й чому більше не хоче бути учасником

Артист заінтригував новою роллю у майбутньому проєкті.

Автор публікації
Валерія Гажала
Женя Кот

Український хореограф Євген Кот, відомий участю та перемогою у шоу «Танці з зірками», розповів про подальші плани на проєкт.

Артист зізнається, що саме це шоу стало для нього трампліном у кар’єрі, тож він має до нього особливе ставлення. Втім, повертатися на паркет у ролі учасника більше не планує. Натомість Євген Кот хотів би спробувати себе в новому амплуа — у складі журі. За словами хореографа, він із задоволенням повернувся б до проєкту саме в такій ролі, адже вважає його «рідною історією».

«Думаю, ти права (я переріс паркет — прим. ред.). Можливо, якийсь там виступ особливий — так, може бути. Але як учасник „Танців з зірками“ — ні. Але артиста не можна в собі закопати. Це шило буде завжди жити. Мені треба завжди щось робити», — заінтригував Кот у проєкті «Кейс».

Євген Кот / © instagram.com/kot_jenya

Водночас знаменитість додає, що поки жодних подібних пропозицій не отримував. Однак це не зупиняє його від розвитку в інших напрямах. Зокрема, Кот планує активніше займатися не лише танцювальною, а й музичною кар’єрою.

«Нічого ще не пропонували. Тримаю руку на пульсі. Мені цікавий цей проєкт, дуже близький. Я ж там починав. Мені хотілося б знову бути дотичним. Це така рідна історія. Я б із задоволенням сів би у журі. Можливо, буду проявлятися в інший проєктах. І в новому музичному проєкті буду проявлятися», — запевнив зірка.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот шокував історією, як він здолав алкогольну залежність. Проблема застала його незадовго перед участю в одному з сезонів «Танців з зірками».

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie