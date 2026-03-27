Женя Кот здивував заявою про "Танці з зірками" й чому більше не хоче бути учасником

Женя Кот

Український хореограф Євген Кот, відомий участю та перемогою у шоу «Танці з зірками», розповів про подальші плани на проєкт.

Артист зізнається, що саме це шоу стало для нього трампліном у кар’єрі, тож він має до нього особливе ставлення. Втім, повертатися на паркет у ролі учасника більше не планує. Натомість Євген Кот хотів би спробувати себе в новому амплуа — у складі журі. За словами хореографа, він із задоволенням повернувся б до проєкту саме в такій ролі, адже вважає його «рідною історією».

«Думаю, ти права (я переріс паркет — прим. ред.). Можливо, якийсь там виступ особливий — так, може бути. Але як учасник „Танців з зірками“ — ні. Але артиста не можна в собі закопати. Це шило буде завжди жити. Мені треба завжди щось робити», — заінтригував Кот у проєкті «Кейс».

Водночас знаменитість додає, що поки жодних подібних пропозицій не отримував. Однак це не зупиняє його від розвитку в інших напрямах. Зокрема, Кот планує активніше займатися не лише танцювальною, а й музичною кар’єрою.

«Нічого ще не пропонували. Тримаю руку на пульсі. Мені цікавий цей проєкт, дуже близький. Я ж там починав. Мені хотілося б знову бути дотичним. Це така рідна історія. Я б із задоволенням сів би у журі. Можливо, буду проявлятися в інший проєктах. І в новому музичному проєкті буду проявлятися», — запевнив зірка.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот шокував історією, як він здолав алкогольну залежність. Проблема застала його незадовго перед участю в одному з сезонів «Танців з зірками».