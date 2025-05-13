Жерара Депардьє визнали винним у справі про сексуальне насильство: яке покарання отримав актор

Жерар Депардьє / © Associated Press

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Скандального французького актора Жерара Депардьє визнали винним у справі про сексуальне насильство.

Суд над артистом відбувся у Парижі, 13 травня. Суддя розглядав справу двох жінок – дизайнерки з декорацій та асистентки режисера, які звинуватили Депардьє у сексуальних домаганнях під час знімань фільму "Зелені віконниці".

Суд взяв до уваги показання свідків та Жерара Депардьє, якого цього разу не було на засідання. Врешті, скандального актора визнали винним, пише Reuters. Зазначається, що свідки підтвердили слова позивачок, водночас Депардьє суперечив своїм свідченням. Скандальний артист отримав умовний тюремний термін на 18 місяців.

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Жерар Депардьє в суді / © Associated Press

Зазначимо, проти Жерара Депардьє подали позов до суду дизайнерка з декорацій та асистентка режисера. Перша розповідала, як актор на знімальному майданчику "брутально хапав її", але тоді на захист стали охоронці. Також дизайнерка розповідала про обурливі коментарі Депардьє сексуального характеру. Тим часом асистентка режисера звинуватила актора в тому, що він проти її волі торкався сідниць. Перший суд у справі відбувся ще у березні. Тоді актор всі звинувачення заперечував, хоча й визнавав, що міг переступити межу.

Нагадаємо, від 2018 року понад 20 жінок звинуватили Жерара Депардьє в сексуальному насильстві проти них. Однак до суду дійшло лише дві справи.