Зета-Джонс з чоловіком Дугласом святкують дні народження: акторка показала святкове селфі

Так, сьогодні, 25 вересня, і Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас святкують дні народження.

Кетрін виповнюється 53 роки, а її чоловіку Майклу – 78. З цієї нагоди Зета-Джонс на сторінці в Instagram розмістила святкове селфі, на якому позує разом з коханим.

Кадр було зроблено у машині та під час відпочинку пари. На першому фото іменинники вбранні по-вечірньому, акторка у вишукану сукню, актор – у класичній костюм з краваткою.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

На іншому ж фото закохані зафільмовані під час відпустки, де Зета-Джонс позувала у капелюшку і чорних окулярах, а Дуглас у цей момент цілує руку дружини.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Це наш день народження! Після 24 років святкування нашого особливого дня разом, я все ще з нетерпінням чекаю на нього. Я кохаю тебе!" – підписала кадри Зета-Джонс.

Своєю чергою, шанувальники зіркового подружжя щиро їх привітали та побажали ще довгих щасливих років разом: "з днем народження вас обох, бережіть одне одного", "яка ви гарна пара, вас точно звела доля, ще й день народження в один день", "захоплююся вами".

Нагадаємо, що тим часом колега Майкла Дугласа, 63-річний Алек Болдвін увосьме став батьком та показав крихітну доню.

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