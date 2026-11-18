Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

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У родині голлівудських акторів Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс особливе свято. У закоханих річниця шлюбу.

Так, артисти вже 26 років живуть у статусі чоловіка та дружини. Звичайно ж, Кетрін Зета-Джонс не оминула увагою особливу дату в їхньому сімейному житті та публічно привітала чоловіка, присвятивши йому допис в Instagram. Акторка адресувала Майклу Дугласу ніжні слова кохання.

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«Я кохаю тебе — до краю світу і назад! З 26-ю річницею весілля!» — звернулась до чоловіка акторка.

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Також Кетрін Зета-Джонс показала, в якому незвичайному місці вони святкують річницю. Парочка вирушила на край світу у прямому сенсі цього слова. Зокрема, актори побували в Антарктиці. Артистка також опублікувала романтичне чорно-біле фото з коханим, де вони на тлі гір дарують одне одному солодкі поцілунки.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones

Зазначимо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас зіграли весілля 18 листопада 2000 року, а зустрічатися вона почали у березні 1999-го. За цей час у пари народилося двоє дітей.

До речі, нещодавно Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався на публіці з дітьми від Кетрін Зети-Джонс. Вони разом побували на світському заході.

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