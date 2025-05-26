Зета-Джонс показалася з Дугласом на тлі новин про їхній розрив і повідомила про важливу подію в сім'ї

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Реклама

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс неочікувано показалася з чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, та повідомила про важливу подію в їхній сім'ї.

Виявляється, цьогоріч у родині артистів є випускниця. Донька подружжя – 22-річна Керіс – закінчила виш. Дівчина стала випускницею Браунського університету в США. Тож, Кетрін Зета-Джонс опублікувала фото, де вони з чоловіком ніжно вітають доньку з особливою подією в її житті. Акторка зазначила, що разом із Майклом Дугласом неабияк пишається досягненнями Керіс. Знаменитість також додала, що це лише один із етапів у житті доньки, далі на неї ще багато чого чекає попереду.

Кетрін Зета-Джонс, Майкл Дуглас та їхня донька / © instagram.com/catherinezetajones

"Ми обидва такі горді батьки зараз! Все тільки починається!" – зазначила акторка.

Реклама

Також Кетрін Зета-Джонс показала, який був випускний у доньки. Керіс обрала світлу сукню. Звичайно, поверх вбрання дівчина одягнула мантію випускниці та конфедератку. Волосся Керіс розпустила, а образ доповнила легким макіяжем.

Донька Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа закінчила університет / © instagram.com/catherinezetajones

До речі, що цікаво, це вперше за тривалий час Кетрін Зета-Джонс показалася з Майклом Дугласом. До слова, від кінця квітня ширяться чутки, що пара розлучається. Утім, самі ж актори новини про розрив наразі не коментують.