Гламур
103
2 хв

Зета-Джонс у 25-ту річницю шлюбу з Дугласом показала їхню першу зустріч і яким було розкішне весілля

Актори на тлі чуток про розрив продовжують захоплювати своєю історією міцного кохання.

Валерія Гажала
Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Американський актор Майкл Дуглас і його дружина Кетрін Зета-Джонс святкують річницю шлюбу.

Цього року зіркове подружжя разом зустрічає срібне весілля. З такої нагоди зірки поділилися з фанами своїми найтеплішими спогадами. Так, у фотоблогу з’явилася добірка архівних фото. Зокрема, акторка поділилася архівними фото з весілля, яке вони з розмахом відіграли 25 років тому.

Зірка розчулила моментом, коли йшла до вівтаря, і своїми спогадами: «П’янкий аромат квітів, сяйво свічок, гучний валлійський хор і ти по інший бік дивився на мене так, як можеш тільки ти… Я люблю тебе сьогодні, як і тоді».

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Зета-Джонс також поділилася фото першої зустрічі з актором, попросивши шанувальників звернути увагу на її погляд — саме тоді між ними зародилась хімія, яка триває вже чверть століття. І додала ще декілька знімків з їхніми спільними щасливими моментами.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Своєю чергою Майкл Дуглас також не стримував емоцій у річницю та присвятив дружині короткий, але дуже ніжний допис зі словами: «З 25-ю річницею, моя рідна Кетрін. Хто б міг подумати? З усією моєю любов’ю, Майкл».

103
