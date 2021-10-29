Зейн заштовхав тещу Іоланду Хадід до шафи і назвав "повією"

Проти артиста порушили кримінальну справу.

Конфлікт між співаком Зейном Маліком та матір'ю його дружини, моделі Джіджі Хадід Іоландою обростає новими подробицями.

Наразі стало відомо, як саме між родичами відбувся конфлікт. Як передає портал TMZ, сварка між Зейном і Іоландою Хадід сталася 29 вересня, коли вона прийшла в гості. Зейн назвав жінку "дідьковою голландською повією".

Після чого схопив Іоланду, заштовхав її до шафи, чим "викликав душевні страждання та фізичний біль". Цю ситуацію Малік спростовує.

Іоланда та Джіджі Хадід і Зейн Малік

Окрім того повідомляється, що не тямлячи себе від злості від Зейна дісталося й донці. Він сказав Іоланді "триматися подалі від його дідькової доньки" і додав що це "бісова сперма, яка вийшла з його дідькового члена". У цей момент в будинку перебував охоронець, якому артист наказав "забиратися до бісової матері". Згідно з документами у поліції, Зейн намагався битися із охоронцем.

Після цього Малік нібито зателефонував Джіджі, яка у той момент перебувала у Парижі, та кричав, аби вона "обзавелася яйцями та захистила їх від її матері". Подейкують, що саме після цього інциденту Хадід пішла від Маліка.

Зейн Малік та Джіджі Хадід

Проти Зейна Маліка наразі порушили кримінальну справу. Його звинуватили у чотирьох злочинах проти Джіджі та Іоланди Хадід. Спочатку він все заперечував, та, врешті, визнав провину. Щоправда не у всіх чотирьох злочинах.

Наразі Зейн Малік перебуває на випробувальному терміні 90 днів за кожним пунктом, загалом 360 днів. Він також має пройти курс управління гнівом та програму домашнього насильства. Він не повинен мати контакту з Іоландою чи охоронцем.

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