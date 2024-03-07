Жадан емоційно відрегаував на слова Соловій, що вона його покинула: "Що це за х*йня"

Музикант та письменник Сергій Жадан вперше відреагував на зізнання співачки Христини Соловій, що у них був роман.

Як відомо, стосунки з лідером гурту "Жадан і Собаки" Соловій підтвердила в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Тоді ж артистка поділилася, що ініціатором їхнього роману був саме Жадан. А от припинила ці стосунки Соловій, бо закохалася в іншого.

Після таких відвертощів Соловій, фанати Жадана запустили у мікроблогу X флешмоб на підтримку музиканта:

Це стадія заперечення, пане. Потім будуть гнів, торг, депресія, але згодом стане легше. Тримайтеся, друже, весь Twitter за вас

Сергію, тримайтеся

Не засмучуйтесь, у вас залишилися собаки

Сергію Вікторовичу, тримайтеся, вона вас не гідна

Христина Соловій і Сергій Жадан

Втім, своєю чергою, Жадан на ці слова підтримки прихильників почав відповідати так, ніби не розуміє, про що взагалі йдеться: "Що за х*йня?", "???", "Що відбувається?". Попри це, фани вважають, що музикант реагує так, ніби не здогадується, чому саме вони його підтримують, бо скоріш за все, для нього це болюча тема.

Жадан про те, що його покинула Соловій / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Жадан про те, що його покинула Соловій / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Жадан про те, що його покинула Соловій / Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Нагадаємо, що днями Христина Соловій вперше підтвердила чутки про те, що справді зустрічалася зі старшим на 18 років музикантом та поетом Сергієм Жаданом. За словами Христини, Жадан їй написав 22 лютого 2022 року. Соловій поділилася, що тоді вона ще перебувала у стосунках, і Жадан ще був офіційно одружений:

"Ці відносини – і творчі, і особисті – це була його ініціатива. І мені раніше було навіть шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. І я впала в ілюзію, що не можу йому цього не дати. Це була напружена історія, яка всім добряче потріпала нерви", - сказала Соловій.

Христина Соловій і Сергій Жадан, кадр з кліпу "Юність"

Зазначимо, що заради Христини Соловій Сергій Жадан розійшовся з дружиною після 15 років шлюбу. У нього від попередніх стосунків є 10-річна донька.

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