"Жадан і Собаки" відіграв концерт у Дніпрі та приголомшив, скільки зібрав коштів для ЗСУ

Днями український рокгурт "Жадан і Собаки" виступив з концертом у Дніпрі.

Колектив збирав гроші для Збройних сил України.

На сторінці в Instagram фронтмен гурту, відомий поет Сергій Жадан розсекретив, скільки вдалося зібрати коштів. Так, слухачі пожертвували 100 тисяч гривень для захисників.

Сергій Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

"Дорогі брати і сестри в Дніпрі. Спасибі вам за вогонь і радість. Дуже добре з вами було. Плюс зібрали під 100 000 для ЗСУ. Все буде Україна, працюємо далі", – прокоментував він.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв у свій день народження попросив про особливий подарунок. Знаменитості виповнюється 36 років.

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