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Жадан приголомшив сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час розіграшу книг з автографом Залужного

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
743
Час на прочитання
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Жадан приголомшив сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час розіграшу книг з автографом Залужного

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Зібрані кошти підуть на придбання автівок для військових.

Український поет та музикант Сергій Жадан розповів про результати розіграшу своїх книг з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

На своїй сторінці в Instagram Жадан провів конкурс, у якому розіграв 10 книжок ювілейного видання "Динамо Харків" з двома підписами - генерала ЗСУ та своїм. Усе, що потрібно було зробити для участі - задонатити від 100 гривень.

За 10 днів Жадан назвав переможців та приголомшливу суму у 2,2 мільйона гривень, яку вдалося назбирати на потреби військових під час розіграшу. 

"Друзі, дякую вам за цю фантастичну суму, за вашу активність і за любов до української армії та української поезії! Завдяки вам маємо кошти ще на десяток автівок", - повідомив про результати Жадан.

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Дата публікації
Перегляди
743
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