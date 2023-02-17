Жадан приголомшив сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час розіграшу книг з автографом Залужного

Зібрані кошти підуть на придбання автівок для військових.
Український поет та музикант Сергій Жадан розповів про результати розіграшу своїх книг з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
На своїй сторінці в Instagram Жадан провів конкурс, у якому розіграв 10 книжок ювілейного видання "Динамо Харків" з двома підписами - генерала ЗСУ та своїм. Усе, що потрібно було зробити для участі - задонатити від 100 гривень.
За 10 днів Жадан назвав переможців та приголомшливу суму у 2,2 мільйона гривень, яку вдалося назбирати на потреби військових під час розіграшу.
"Друзі, дякую вам за цю фантастичну суму, за вашу активність і за любов до української армії та української поезії! Завдяки вам маємо кошти ще на десяток автівок", - повідомив про результати Жадан.
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