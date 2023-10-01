Жадан вперше прокоментував розлучення і відповів, чи зустрічається з Соловій

У червні цього року музикант розлучився з дружиною після 15 років шлюбу.

Лідер гурту "Жадан і Собаки", музикант та письменник Сергій Жадан вперше публічно прокоментував своє розлучення з Іриною Куніциною після 15 років шлюбу.

На початку повномасштабної війни Жадан відправив дружину та доньку з Харкова за кордон. Та під час розмови з Сонею Кошкіною на її YouTube-каналі зазначив, що у розлученні винні не фактори кілометрів. Музикант пояснив, що на їхнє рішення з екскоханою розійтися вплинула не відстань, а "трішки інша ситуація". Втім, яка саме, не уточнив.

"В моїй ситуації у нас трішки інша ситуація була. Але якщо говорити в принципі, то справді, для багатьох із нас сьогодні є визначальним фактор кілометрів, фактор розірваності, фактор порушення усталеного способу життя. Це теж одна з великих проблем наших", - висловився Жадан.

Сергій Жадан з ексдружиною та донькою

Артист зазначив, що зараз дуже важливо підтримувати зв'язок з тими, хто для тебе справді важливий:

"Дуже важливо в цій ситуації, попри якісь катаклізми намагатися підтримувати зв'язки поміж людьми, які тобі близькі, які тобі важливі. Сьогодні чітко розумієш, наскільки важить контакт, прив'язаність, тепло між людьми", - сказав Жадан.

Коли журналістка зазначила що наразі музикант перебуває у нових стосунках, натякаючи на його ймовірний роман зі співачкою Христиною Соловій, він відповів: "Давай ми не будемо торкатися мого особистого життя аж так глибоко".

Сергій Жадан та Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Втім, ведуча додала, що окрім особистого, це ще й "крута творча колаборація": "Будь-яка творча колаборація – це круто", - уникнув відповіді співак.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Сергій Жадан вкотре підігрів чутки про роман зі співачкою Христиною Соловій. Так, у соцмережах музикант поділився знімком з Чернівців, на яких зображений з дівчиною, дуже схожою на Соловій. Пара стоїть до камери спиною.

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