Жаді в сковорідках і спантеличений Лукас: зірки серіалу "Клон" насмішили кумедним відео

Актори показали фрагмент однієї з серій "20 років потому".

Бразильська теленовела "Клон" свого часу спричинила фурор та завоювала величезну кількість прихильників у всьому світі.

Минуло 22 роки відтоді, як "Клон" вийшов на телеекрани. Певно, ностальгія за тими часами прокинулася і у виконавців головних ролей. Так, Муріло Бенісіо, який у "Клоні" зіграв братів-близнюків Лукаса і Дійогу та клона Лео, і Джованна Антонеллі, яка втілила на екрані Жаді, потішили фанів кумедним відео.

Зірки записали спільний ролик, у якому відтворили фрагмент однієї з серій, де Жаді танцює для Лукаса. Щоправда, замість спокусливого вбрання, Жаді "з'явилася" перед Лукасом обвішана сковорідками, теркою і каструлею, по яким стукала, створюючи музичні акценти.

Герой Муріло Бенісіо Лукас був дещо спантеличений такими танцями Жаді і не приховав свого здивування.

Зазначимо, що під час знімань серіалу "Клон" між Джованною Антонеллі та Муріло Бенісіо виник пристрасний роман. 2005 року у закоханих народився син П'єтро. Та згодом актори розійшлися. Судячи з їхнього спільного відео, вони зуміли залишитися у дружніх стосунках.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як за 20 років змінилися актори серіалу "Клон". Детальніше читайте та дивіться приголомшливі фото у нашому матеріалі.

Читайте також: