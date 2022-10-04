Жахливі подробиці загибелі Паші Лі розповіли волонтери з Ірпеня: "Розстріляли просто в автомобілі"

Навколо смерті Паши Лі було чимало чуток, однак з часом волонтери, з якими актор був того злощасного дня, розповіли правду.

Активісти Тарас Мельник та Ірина Мігитко разом із Пашею 6 березня вирушили на авто розвозити їжу мешканцям Ірпеня. По дорозі волонтерам довелося відступити від свого наміченого маршруту.

"Побачили літніх чоловіка і жінку з дівчинкою. Вони благали нас, щоб ми довезли їх до Романівського мосту на виїзді з Ірпеня. Ми погодилися, затовклися всі в машину, і завезли цю родину до мосту", - розповів Тарас "Главкому".

По дорозі назад волонтери побачили, як загорівся дах будинку і зупинилися, аби зафіксувати пожежу. Дані про займання вони передавали у відповідні органи, аби ті могли надати допомогу постраждалим. У той самий момент Тарас, який був за кермом, побачив на відстані 70 метрів озброєних окупантів.

"Я інстинктивно кинув кермо і упав праворуч на пасажирське сидіння. Машина почала рухатися сама. За долі секунди в машину полетіли кулі: в лобове скло, в дах, у двері. Як потім з’ясувалося, загалом куль було зо два десятки. Некерована машина виїхала на зустрічну смугу, перескочила через тротуар і врізалася в дерево. З потилиці в мене текла кров – куля пройшла по шкірі, не зачепивши череп", - згадав жахливий день Тарас.

Одна з куль поцілила у телефон, який досі тримала у руках Ірина - уламки потрапили у очі дівчині і посікли обличчя.

"Я упала між сидіннями біля колін Паші й почула, як він стогне... Над головою в мене літали кулі,. Сліди від куль, які пролітали дотично, залишилися на моєму одязі. Паша спочатку стогнав, потім почав хрипіти. Коли він замовк, у нього розпочалася велика кровотеча. Кров лилася на мене", - приголомшила подробицями Ірина.

Налякані Тарас і Ірина намагалися покинуту автівку, яка почала диміти. В цей момент до них підбігли російські солдати та з криками почали вимагати, аби волонтери вийшли з машини. Тарас почав пояснювати, що вони не озброєні та лише розвозили продукти мешканцям. На що окупанти відповіли: "Валите отсюда! Бегите!".

Ірина та Тарас почали тікати, завернувши за кут від окупантів почали кликати на допомогу.

"Ми чекали Пашу, Іру і Тараса. Проте прийшли тільки Іра і Тарас. Іра повідомила, що Пашу розстріляли просто в автомобілі", - розповіла координаторка штабу Зоряна Міронішена.

Забрати тіло вбитого Лі вдалося не одразу. За словами матері актора, деякі свідки бачили, що спочатку з машини його витягли окупанти, вирішивши, що він один із них. Лише 15 березня волонтер Максим Шевченко зміг добратися до розбитої автівки та забрати тіло актора.

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