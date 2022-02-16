Жан-Клод Ван Дамм показав свою 88-річну маму, на яку дуже схожий

Жан-Клод Ван Дамм показав свою 88-річну маму, на яку дуже схожий

Рідна людина зірки святкує день народження.

Відомий голлівудський актор та режисер Жан-Клод Ван Дамм показав свою матусю.

Так, 16 лютого рідна людина зірки святкує день народження. Еліані Ван Варенберг виповнюється 88 років. Сценарист присвятив іменинниці зворушливе привітання у своєму Instagram та поділився фото з нею. На світлині вони позують у ресторані.

Жан-Клод Ван Дамм з мамою / instagram.com/jcvd

"Сьогодні день народження у найдивовижнішої жінки на землі! Я люблю тебе, мамо! І бажаю тобі довгого, здорового життя, моя супердівчинко! Давайте, друзі, привітаємо маму разом", – написав зірка.

Зі свого боку, юзери долучилися до привітань та зазначили, що актор – копія мами. Також фанати написали, що Еліана має чудовий вигляд.

Які ви схожі

Мама має дуже гарний вигляд

Ви копія своєї мами

Мама – красуня! А ви – її копія

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