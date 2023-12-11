Жанна Бадоєва замість Галкіна розважатиме росіян на пропагандистському каналі – росЗМІ

Розважальне шоу припинили знімати після 24 лютого 2022 року, однак нині знімання відновлюють.

Ексведуча проєкту "Орел і Решка" Жанна Бадоєва, яка тривалий час мешкала та працювала в Україні, замінила гумориста Максима Галкіна на пропагандистському телеканалі.

Так, комік до 24 лютого 2022 року вів розважальне шоу на "Первом канале" про талановитих дітей. Утім, з початком повномасштабної війни знімання проєкту припинилися. Тим часом сам Галкін виїхав з країни-агресорки та засудив російське вторгнення до України.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російські пропагандисти пишуть, що знімання шоу відновилися. Як зазначається, замість Максима Галкіна тепер розважатиме росіян Жанна Бадоєва.

Зазначимо, ведуча тривалий час працювала в Україні. Однак 2019 року вона відмовилася від українського громадянства, подейкують, що на користь італійського.

Жанна Бадоєва / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Коли почалася повномасштабна війна, Бадоєва обрала мовчання та не стала розповідати про вороже вторгнення Росії до України. У вересні 2022 року вона продовжила співпрацювати з російським телеканалом та поновила знімання свого тревел-шоу в РФ.

На початку січня 2023 року Жанна Бадоєва опинилася під санкціями РНБО. Як зазначається, ведуча перебуває у санкційному списку через антиукраїнську діяльність.

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