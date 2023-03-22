Жарт Галкіна викликав істерику у Скабєєвої: "Прямий заклик до мого вбивства"

Російський гуморист Максим Галкін, який від початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, продовжує виступати зі своїми концертами у Європі та світі.

На одному з нещодавніх виступів Галкін "пройшовся" по путіністу Філіпу Кіркорову та пропагандистці Ользі Скабєєвій. Гуморист сказав, що якби Кіркорова відправили на фронт у прозорих колготах, а в руках водночас він триматиме голову Скабєєвої, то перемир'я на декілька днів забезпечене.

Своєю чергою, пропагандистка вже відреагувала на жарт Галкіна. У Скабєєвої сталася істерика. У своєму Telegram-каналі путіністка назвала гумориста "гнидою" і заявила, що він закликає до її вбивства:

"Це прямий заклик до вбивства? Чи ще непрямий? Є юристи? Правда ж смішно? Який душевний та безневинний хлопчик. Голова Скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха. Ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінгаут? Навіщо розповіли, що Галкін – гей? Брехуни. Галкін – не гей. Він формений п*д*раст. Ублюдок. Звичайна гнида, як каже Лукашенко", - вибухнула гнівом Скабєєва.

Її підтримав інший пропагандист Андрій Малахов, який у словах Галкіна також побачив погрозу:

"Хочеться зрозуміти, це заклик? Ну, тобто з боку жартівника, це заклик до розправи над журналістом? Враховуючи, що Ольгу реально планували вбити, що їй постійно надходять погрози, я впевнений, що слова Галкіна треба сприймати лише як заклик до вбивства. І ось не треба цього "ах, він просто жартує, ах, ви звірі, панове". Ми всі дорослі люди. І розуміємо, що таке слово і як воно впливає", - написав у своєму Telegram Малахов.

Нагадаємо, на 8 Березня Максим Галкін поділився фото своєї 9-річної доньки Лізи, де вона зображена у віночку та сорочці, схожій на вишиванку. Це фото спричинило істерику серед росіян.

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