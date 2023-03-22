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Жарт Галкіна викликав істерику у Скабєєвої: "Прямий заклик до мого вбивства"

Жарт Галкіна викликав істерику у Скабєєвої: "Прямий заклик до мого вбивства"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
6717
Час на прочитання
2 хв
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Жарт Галкіна викликав істерику у Скабєєвої: "Прямий заклик до мого вбивства"

Максим Галкін та Ольга Скабєєва

На нещодавньому концерті гуморист "пройшовся" по пропагандистах.

Російський гуморист Максим Галкін, який від початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, продовжує виступати зі своїми концертами у Європі та світі.

На одному з нещодавніх виступів Галкін "пройшовся" по путіністу Філіпу Кіркорову та пропагандистці Ользі Скабєєвій. Гуморист сказав, що якби Кіркорова відправили на фронт у прозорих колготах, а в руках водночас він триматиме голову Скабєєвої, то перемир'я на декілька днів забезпечене.

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Своєю чергою, пропагандистка вже відреагувала на жарт Галкіна. У Скабєєвої сталася істерика. У своєму Telegram-каналі путіністка назвала гумориста "гнидою" і заявила, що він закликає до її вбивства:

"Це прямий заклик до вбивства? Чи ще непрямий? Є юристи? Правда ж смішно? Який душевний та безневинний хлопчик. Голова Скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха. Ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінгаут? Навіщо розповіли, що Галкін – гей? Брехуни. Галкін – не гей. Він формений п*д*раст. Ублюдок. Звичайна гнида, як каже Лукашенко", - вибухнула гнівом Скабєєва.

Її підтримав інший пропагандист Андрій Малахов, який у словах Галкіна також побачив погрозу:

"Хочеться зрозуміти, це заклик? Ну, тобто з боку жартівника, це заклик до розправи над журналістом? Враховуючи, що Ольгу реально планували вбити, що їй постійно надходять погрози, я впевнений, що слова Галкіна треба сприймати лише як заклик до вбивства. І ось не треба цього "ах, він просто жартує, ах, ви звірі, панове". Ми всі дорослі люди. І розуміємо, що таке слово і як воно впливає", - написав у своєму Telegram Малахов.

Нагадаємо, на 8 Березня Максим Галкін поділився фото своєї 9-річної доньки Лізи, де вона зображена у віночку та сорочці, схожій на вишиванку. Це фото спричинило істерику серед росіян.

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Дата публікації
Перегляди
6717
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