Женя Галич під гітару заспівав для побратимів на сході, ховаючись в укритті

Лідер музичного гурту O.Torvald Женя Галич заспівав для своїх побратимів, з якими разом несе службу на сході України.

Співак поділився відео, на якому виконує один зі своїх хітів для військових. У цей час разом із побратимами він перебував в укритті, із голими стінами та відсутністю світла. Бійці ЗСУ важно слухали імпровізований концерт музиканта - хтось сидячи на підлозі, а хтось взагалі стоячи.

"Десь на сході", - коротко підписав відеоролик Галич.

Нагадаємо, що вже сім місяців Женя Галич боронить Україну від окупантів у лавах ЗСУ. Ще від початку повномасштабної війни музикант хотів потрапити до тероборони або Збройних сил, втім вдалося йому це лише у квітні. Періодично Галич ділиться зі своїми шанувальниками відео та світлинами з передової. Так, раніше лідер гурту O.Torvald показав фото зі зброєю з військових навчань.

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