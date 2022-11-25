Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Женя Галич під гітару заспівав для побратимів на сході, ховаючись в укритті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Женя Галич під гітару заспівав для побратимів на сході, ховаючись в укритті

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Виконавець дав імпровізований концерт на передовій.

Лідер музичного гурту O.Torvald Женя Галич заспівав для своїх побратимів, з якими разом несе службу на сході України. 

Співак поділився відео, на якому виконує один зі своїх хітів для військових. У цей час разом із побратимами він перебував в укритті, із голими стінами та відсутністю світла. Бійці ЗСУ важно слухали імпровізований концерт музиканта - хтось сидячи на підлозі, а хтось взагалі стоячи. 

"Десь на сході", - коротко підписав відеоролик Галич. 

Нагадаємо, що вже сім місяців Женя Галич боронить Україну від окупантів у лавах ЗСУ. Ще від початку повномасштабної війни музикант хотів потрапити до тероборони або Збройних сил, втім вдалося йому це лише у квітні. Періодично Галич ділиться зі своїми шанувальниками відео та світлинами з передової. Так, раніше лідер гурту O.Torvald показав фото зі зброєю з військових навчань.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
321
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація