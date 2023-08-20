Женя Галич різко розкритикував чоловіків, які під час війни втекли з України за кордон

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розкритикував чоловіків, які втекли з України через повномасштабну війну.

За словами виконавця, він жодним чином не засуджує тих, хто виїхав законно. Артист розуміє, що на це могли бути різні причини. Однак співак закликає, що за кордоном не треба забувати про Україну. Натомість за можливості допомагати рідній країні, ходити на мітинги та показувати, що війна досі триває і щодня гинуть невинні люди.

"Ті, хто законно поїхав - їхній вибір, не засуджую. Сподіваюся, що ви там знаходите можливість допомагати країні: заробляти, донатити, виходити на мітинги, показувати, що в країні все ще йде війна. Це для тих чоловіків, які законно виїхали за кордон", - розповів артист в інтерв'ю ISLND TV.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Водночас Галич взагалі не розуміє тих чоловіків, які через війну втекли з України. Артист переконаний, що вони за це мають відповідати перед законом.

"Всі решта, які мутилися, які давали хабарі, які проїжджали у багажниках, які мутили собі ліві довідки про всю цю історію, - ви кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку. Вхідний квиток дорожчий має бути, ніж вихідний. Ви можете повернутися до України, але вхідний квиток має бути дорожчим", - висловився співак.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Нагадаємо, сам Женя Галич від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ. Нещодавно артист розповів, що разом з побратимами на передовій потрапив у жахливу ДТП. За словами виконавця, він ледь не загинув.

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