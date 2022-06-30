Женя Галич розповів про гітариста гурту O.Torvald, який воює на передовій: "У них там пекло"

Женя Галич розповів про гітариста гурту O.Torvald, який воює на передовій: "У них там пекло"

Відомий український співак, лідер гурту O.Torvald Женя Галич розповів про гітариста колективу.

До слова, Денис Мізюк від початку повномасштабного вторгнення пішов захищати країну від російських окупантів.

Наразі він воює на "нульових" позиціях. Як говорить Женя, у них там нині справжнє пекло.

"Він на "нулі"… У них там дійсно зараз пекло. І вони в цьому пеклі живуть щодня і щосекунди", - розповів Галич "Зірковому шляху".

Поки Денис захищає країну від російських окупантів, Женя допомагає йому. Артист дає благодійні концерти та купує їхньому підрозділу амуніцію. От навіть зараз Галич має запити від Дениса.

Женя Галич і Денис Мізюк / Фото: instagram.com/otorvald

"Є запит від нього. Зараз будемо збирати гроші на придбання зв'язку для нього й для його підрозділу. Дуже швидко потрібно зібрати суму грошей, конче необхідно. Він щодня виїжджає на позиції, щодня йому потрібен зв'язок, щодня потрібно бути максимально зібраним", - розповів Женя.

А от сам Денис відмовляється повертатися. Навіть задля того, аби разом з гуртом давати благодійні концерти. Говорить, що навіть морального права немає покинути свої позиції.

"Він мені сказав як справжній чоловік: "Женю, я зараз не зможу, не маю морального права", - поділився Женя.

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