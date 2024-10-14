Женя Галич уперше прокоментував чутки про розлучення: "Працюю з психологом"

Подружжя разом понад 15 років.
Лідер гурту O.Torvald, український співак й військовослужбовець Женя Галич прокоментував чутки про розлучення з дружиною Валерією.
До слова, припущення про те, що пара більше не разом, спровокували нещодавні висловлювання музиканта. Так, Женя під час одного з нещодавніх інтерв'ю зізнавався, що намагався покликати на побачення Юлію Саніну. Тоді він не уточнив, коли саме це відбулося, але фани одразу взялися за плітки. До того ж дружина та двоє дітей Галича перебувають за кордоном. Зрештою, співак розставив усі крапки над "і" й наголосив, що він досі одружений і у них з Валерією й двома дітьми все добре.
"Я одружений, сім'янин, тато двох прекрасних дітей. Все добре. Ми не плануємо розлучатися", - пояснив Женя в коментарі "Люкс ФМ".
Водночас артист прокоментував свій стан ментального здоров'я та повідомив про суттєве його покращення. У результаті Женя вже скоро завершить лікування. Паралельно зірка запустив проєкт з психологічної допомоги військовим.
"Закінчую (антидепресанти – прим. ред.). Я регулярно працюю з психологом. Ми створили психологічні сесії для ветеранів, де я працюю як досвідчений пацієнт. Тобто для військових, які не мають можливості спілкуватися з умовно цивільними психологами через недовіру. Ми намагаємося на своєму прикладі допомагати їм простими розмовами. Тепер сесії не тільки з терапевтами, але й побратимами", - зізнався артист.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських уперше за тривалий час висловилася про чоловіка Потапа та свою родину.
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