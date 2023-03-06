Женя Галич відповів, кого зі своїх зіркових колег у ЗСУ вважає героями

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який від початку війни пішов боронити Україну від окупантів, висловився про своїх колег на передовій.

Музикант з повагою поставився до своїх знайомих зірок-чоловіків, які також наважилися взяти до рук зброю та піти воювати. Так, Галич відповів, що вважає героєм Даніеля Салема.

"Даня суперкрутий, Даня мій братик взагалі. Я за нього молюся, я пишаюся ним. Ми були разом в якийсь момент війни. Він крутий нереально. Він боєць, справжній чоловік. Він воює дуже міцно, я ним пишаюся, він герой однозначно", - сказав Галич "24 каналу".

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Також музикант з повагою відгукнувся про лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який не лише воює на передовій, а й збирає гроші для потреби армії.

"Андрій Хливнюк просто брат. Саме такі люди своїм прикладом доводять, що можна збирати колосальні гроші. Він зібрав більше пів мільйона доларів на ескадрилью PUNISHER, за допомогою якої зі своїми побратимами кошмарить русню. Це також приклад, він може не тільки організовувати всі ці збори, а й потужно служити, воювати", - зазначив Галич.

Фото: instagram.com/boomboxfamily

За словами співака, багато його колег-музикантів викликають у нього повагу, адже теж із завзятістю воюють проти ворога.

"Є люди, які також потужно воюють. Це вокаліст гурту "Карна". Також дуже потужний воїн, і також багато робить з волонтерського боку. Ваня Леньо з гурту Kozak System, який тримав оборону Києва свого часу, а потім їздив у тур, зібрав багато грошей для українських військових. Саша Ярмак – потужний дронщик, класний військовий, дуже поважаю його. Саша Чемеров багато робить для "Культурного десанту". Коля Сєрга багато робить для культурного розвитку нашої країни. Поважаю кожного й дуже пишаюся ходити з ними по одній землі", - додав Галич.

Нагадаємо, раніше Женя Галич висловився про актора Тараса Цимбалюка, який отримав повістку, але поки не пішов на фронт.

Читайте також: