Женя Галич, який служить в ЗСУ, зізнався, на які гроші живе та як забезпечує сім'ю

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розповів, на які гроші живе він та його родина під час війни в Україні.

На початку повномасштабного російського вторгнення музикант вступив до лав ЗСУ, тим часом його родина виїхала за кордон, а саме до столиці Польщі – Варшави. Вже півтора року дружина Галича з сином та донькою перебуває в іншій країні. Як зізнався музикант, вони за цей час лише три рази бачилися.

"Три рази за півтора року ми бачилися. Один раз я виїжджав – це було у січні, у мене була відпустка 10 днів. І вони (сім'я – прим. ред.) приїжджали до України", - розповів Галич в інтерв'ю ISLND TV.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Родина Галича у Варшаві живе в орендованій квартирі. Також вони отримують соцвиплати, окрім того, дружина співака заробляє кошти. Однак Галич теж забезпечує родину. Як говорить виконавець, він отримує роялті та має певні заощадження. Також музикант отримує зарплату за свою службу, щоправда, маленьку. Майже всі кошти, які артист заробляє, він віддає сім'ї, собі ж залишає якийсь мінімум.

"Зараз гірше. Якщо раніше в нас були бойові виплати, премії президентські, то зараз залишилася тільки "гола" зарплата, і вона маленька. На щастя, у мене були заощадження, є роялті за музику. Я намагаюся залишати собі мінімум, решту відправляю родині. Мені повернули борг 47,3 тисяч гривень. Є ще заклад, який працює без дружини, але він існує. Він працює, але приносить невеликі гроші. Дружина працює, і вони отримують виплати для вимушених переселенців", - розповів музикант.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич потрапив у моторошну ДТП. Артист зізнався, що ледь не загинув, та показав фото понівеченої автівки.

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