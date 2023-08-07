Женя Галич з обуренням зізнався, що його здивувало в тилу після повернення з фронту

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич відверто зізнався, що його здивувало в тилу, коли він повернувся з фронту.

В Instagram-stories музикант поділився своїми спостереженнями. Артиста здивувало, що деякі вже почали забувати, що в країні йде війна, і поводяться так, ніби Росія щодня не обстрілює українські міста та не вбиває невинних людей. Також Галича обурило, що люди стали більш агресивними та хамовитими.

"Здивувало небажання деяких людей миритися з тим, що в країні йде війна. Небажання розуміти, що в країні йде війна. Бажання забути, про те що в Україні йде війна, і займатися своїми справами, прикриваючи це "економічним фронтом", ще якимось фронтом. Здивувало хамство людей одне до одного, агресія одне до одного", - поділився музикант.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Співак також зазначив, що кожен обов'язково має навчатися військової справи. За словами Галича, з такою сусідньою країною треба бути готовим до будь-чого.

"Студент, робітник, працівник, військовий – завжди потрібно тепер проходити підготовку. Це може бути тактична медицина, стрільба, фізична підготовка. Готуватися потрібно тепер завжди, бо з таким їб*нутим сусідом, всі мають бути готові", - зазначив співак.

До речі, Женя Галич міг би під час війни виїжджати за кордон, однак цього не робить. За словами виконавця, в Україні він набагато корисніший.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я мав можливість виїхати з України. Я маю можливість виїхати з України. Але наразі я не маю бажання виїжджати і не хочу їхати з України, тому що я тут корисний. Якщо зрозумію, що я буду кориснішим десь ще і це буде наближати перемогу, я буду робити так, як буду кориснішим", - зазначив співак.

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