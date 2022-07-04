Женя Галич захопив динамічними фото з тренувань у ЗСУ

Женя Галич захопив динамічними фото з тренувань у ЗСУ

Відомий український співак, лідер гурту O.Torvald Женя Галич поділився світлинами, які зробив під час служби.

Артист, якому нещодавно нарешті вдалося вступити до лав Збройних сил України, продемонстрував, як відточував свою майстерність стріляти.

На сторінці в Instagram музикант розмістив серію ефектних та динамічних світлин з навчань.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Тренуватися, навчатися, просити порад та уроків у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити інколи дурні запитання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно!!! Тому, як лише випадає можливість та час - я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи. Слава Україні! Повага та честь українським воїнам", – написав знаменитість.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Зі свого боку, фанати підтримали зірку у коментарях під дописом.

Важко в навчанні – легко в бою! Щасти!

Бережи себе

Хочеться, щоб швидше автомат змінився гітарою

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Нагадаємо, днями Женя Галич розповів про гітариста гурту O.Torvald, який воює на передовій. Денис Мізюк воює на "нульових" позиціях, де нині справжнє пекло.

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