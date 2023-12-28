Женя Кот довів до сліз, як вони з дружиною намагалися завагітніти: "Ставили діагноз безпліддя"

Український хореограф Женя Кот розчулив історією, як вони з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, протягом чотирьох років намагалися зачати дитину.

У своєму Instagram танцівник зізнався, що разом з коханою неабияк мріяв про первістка. Однак зачати дитину не вдавалося. Закохані відвідували лікарів, які поставили невтішний діагноз – безпліддя. Подружжя навіть почало всерйоз замислюватися про штучне запліднення.

"Ми намагались завагітніти чотири роки. Нам ставили діагноз – безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО…", - зізнався хореограф.

Женя Кот із дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Однак від штучного запліднення подружжя відмовилося. Женя та Наталія вирішили, що просто чекатимуть на їхнього первістка. Врешті сталося диво. Після чотирьох років невдалих спроб гімнастка завагітніла.

"Потім обійняли одне одного і вирішили просто чекати, поки до нас прийде наше диво. Тим часом кохались, жили наше життя, створювали нові проєкти і були готові до всього, що до нас приходить. А прийшло найочікуваніше в найнеочікуваніший момент, і ми до цього готові", - зазначив хореограф.

Женя Кот із дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, Женя Кот 25 грудня повідомив, що вони з дружиною чекають на первістка. Танцівник опублікував зворушливе відео, де показався з вагітною коханою.

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