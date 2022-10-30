Женя Кот обурено відреагував на виїзд Влада Ями до США під час війни в Україні

Танцюрист Женя Кот прокоментував виїзд свого колеги Влада Ями за кордон під час повномасштабної війни в Україні.

Хореограф зізнався, що не засуджує вчинок Влада, проте й досі не може зрозуміти, яким чином він міг це зробити.

"Я не засуджую нікого, це його життя і кожен приймає рішення, які він хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Як законним шляхом можна було виїхати, якщо о 5:30 ранку у нас в країні був введений військовий стан?" - сказав хореограф у інтерв'ю Rostyslove Production.

Також Женя зазначив, що не хоче розбиратися у цьому питанні. Кот розповів, що він також був за кордоном під час війни за волонтерським дозволом, аби привезти авто для ЗСУ, але все одно повернувся до України.

"Зараз я тут, а що стосується Влада, ну, так він зробив. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Є люди, які там бояться крові, може він з таких. Не мені його судити, а нашій системі правоохоронній по нашим законам. До того ж, суспільство теж має давати певну оцінку діям наших селебриті" - зазначив танцюрист.

Нагадаємо, нещодавно дружина Влада Ями відповіла, чому її чоловік досі не повернувся до України та розповіла, чим зіркова родина займається у США.

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