Женя Кот ошелешив, як знайомий із шоубізу пропонував йому гроші за інтим з "дядею"

Женя Кот ошелешив, як знайомий із шоубізу пропонував йому гроші за інтим з "дядею"

Тоді майбутній зірці було 19 років.

Український хореограф, переможець "Танців з зірками" Євген Кот розповів про непристойну пропозицію від відомого знайомого чоловіка, який пов’язаний з українським шоубізнесом.

Так, коли майбутній зірці було 19 років, йому запропонували чималу суму грошей "в обмін на його прихильність". Про це Кот розповів Маші Єфросиніній у програмі "Мій секрет".

"Це перед "Танцюють всі" було, у мене не було реально роботи... Я зустрівся з людиною, яка працювала у шоубізі і яка, мені здавалося, може посприяти… Він працював з зірками, тури робив, організовував корпоративи", - поділився Кот.

Женя Кот / instagram.com/kot_jenya

Втім, імені чоловіка Євген не назвав, бо не хоче опинитися у центрі скандалу. Танцівник лише зазначив, що на той момент йому було близько 50 років. На запитання Кота про те, яка ж робота, чоловік відповів: "Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота Знайдемо тобі зараз дядю, будеш бавитися з його пі**ю, а він, можливо, буде гратися з твоїми сідницями. І будеш у шоколаді", - приголомшив знаменитість.

Кот зізнався, що тоді у машині він почав нервувати, а серце вистрибувало з грудей. Шокований артист відмовився від пропозиції та пішов.

Женя Кот / instagram.com/kot_jenya

"Я думав, це нормальна людина і вона не займається сутенерством. А це якийсь піпець. І я просто сказав: "Ні, дякую". Пішов звідти, бо це було страшно", – додав він.

Женя також поділився, що після цього більше ніколи не бачив цього чоловіка.

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