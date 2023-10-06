Женя Кот відповів, чому досі не пішов воювати на фронт: "У мене дуже багато травм"

Артист відповів, чи соромно йому за те, що він не в лавах ЗСУ.

Танцівник Женя Кот відверто зізнався, чи боїться отримати повістку та піти захищати країну на фронт.

Хореограф один з тих, хто сьогодні активно займається волонтерською діяльністю, але все одно отримує чимало запитань про його службу в армії. Так, Кот відповів, чому досі не пішов воювати з ворогом.

Як зізнався танцівник в інтерв'ю Славі Дьоміну, тривалий час він відчував провину за те, що не бере до рук зброю. Однак його заспокоїли товариші-військові та запевнили, що його волонтерська робота зараз приносить більше користі.

"Дуже тривалий час мені було соромно, допоки я не почав більше спілкуватися з військовими. Я казав їм, що мені теж треба. Вони кажуть: "Стоп, будь ласка, не роби цього. Не роби помилку. Займайся тим, чим зараз займаєшся. Ти можеш допомагати, це набагато ефективніше буде, ніж ти зараз прийдеш, отримаєш, у кращому випадку, поранення, а взагалі й загинеш. Бо воювати мають люди професійні. Це те, що казали мені військові", - сказав Кот.

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Натомість Кот не виключає, що йому доведеться все ж таки взяти до рук зброю та вирушити на передову. За словами танцівника, він не боїться цього.

"Якби мені прислали повістку, я б не відмовився. Я не відмовляюся від того, щоб захищати нашу країну. Зараз я працюю викладачем у інституті культури, а вчителі наче під бронюванням. Але я не ховаюсь. Я не шукаю варіанту піти служити, але я не ховаюсь. Всі знають, де я живу, за адресою, де я прописаний. Я маю квиток, де я обмежено придатний", - розповів Кот.

До того ж, за словами танцівника, він мало чимало проблем зі здоров'ям. За свою спортивну кар'єру Кот встиг отримати декілька серйозних травм, через які має "білий" квиток.

"У мене є дуже багато травм. У мене затискає судину в шиї, бо одразу підіймається тиск. У мене вся спина в протрузіях. У мене чотири грижі. Я десь терплю біль. Сидіти довго я не можу, стояти теж", - додав Кот.

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